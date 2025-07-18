Шедевр из обычной капусты! Грузинская закуска пхали

Шедевр из обычной капусты и орехов! Грузинская закуска пхали с хрустящим акцентом — просто объедение! Это блюдо отлично смотрится на столе и имеет приятную зернистую текстуру. Капустные шарики с грецкими орехами, зеленью и специями порадуют вкусом и украсят любое застолье.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 200 г

Орехи грецкие (ядра) — 100 г

Лук зеленый — 5–6 перьев (10 г)

Петрушка свежая — 4–5 веточек (5 г)

Хмели-сунели — 1/2 ч. л.

Кориандр молотый — 1/2 ч. л.

Чеснок сушеный — 1/2 ч. л.

Перец красный острый молотый — 2 щепотки

Соль — 2 щепотки

Приготовление

Нарежьте капусту кусочками среднего размера, отварите в кипящей воде 5–6 минут, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Измельчите грецкие орехи в блендере с солью, хмели-сунели, кориандром, красным перцем и чесноком. Зелень крупно нарежьте и добавьте в блендер. Переложите в блендер капусту и измельчите до однородной массы. Сформируйте из массы шарики по 30 г каждый. Выложите шарики на блюдо. Можно подавать. По желанию украсьте зеленью или зернами граната.

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