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18 июля 2025 в 08:15

Шедевр из обычной капусты! Грузинская закуска пхали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шедевр из обычной капусты и орехов! Грузинская закуска пхали с хрустящим акцентом — просто объедение! Это блюдо отлично смотрится на столе и имеет приятную зернистую текстуру. Капустные шарики с грецкими орехами, зеленью и специями порадуют вкусом и украсят любое застолье.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 200 г
  • Орехи грецкие (ядра) — 100 г
  • Лук зеленый — 5–6 перьев (10 г)
  • Петрушка свежая — 4–5 веточек (5 г)
  • Хмели-сунели — 1/2 ч. л.
  • Кориандр молотый — 1/2 ч. л.
  • Чеснок сушеный — 1/2 ч. л.
  • Перец красный острый молотый — 2 щепотки
  • Соль — 2 щепотки

Приготовление

  1. Нарежьте капусту кусочками среднего размера, отварите в кипящей воде 5–6 минут, откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Измельчите грецкие орехи в блендере с солью, хмели-сунели, кориандром, красным перцем и чесноком. Зелень крупно нарежьте и добавьте в блендер. Переложите в блендер капусту и измельчите до однородной массы.
  2. Сформируйте из массы шарики по 30 г каждый. Выложите шарики на блюдо. Можно подавать. По желанию украсьте зеленью или зернами граната.

Ранее мы готовили яйца «Акутагьчапа» — абхазскую закуску с характером! Необычно и вкусно.

капуста
орехи
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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