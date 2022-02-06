Пенсионеров предупредили о лишении льгот при сдаче квартиры в аренду

Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью, сообщает «Российская газета». Кроме того, им придётся платить НДФЛ.

Пожилым россиянам положена льгота на имущественный налог, однако если гражданин получает доходы со своей недвижимости, сдавая её в аренду, то он не только лишается права на льготу, но и обязан заплатить налог в 13%. Верховный суд России разъяснил, что это касается только предпринимательства, когда квартира покупается для получения дохода — перепродажи или сдачи.

Пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать налог, став самозанятым. В этом случае налог снижается до 4%. При этом пенсионер не приобретает статус работающего и не лишается надбавок к пенсии, — рассказала управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова.

Эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова добавила, что если пенсионер не признан предпринимателем, он не лишается льгот и не считается работающим, то есть имеет право на привилегии неработающих пенсионеров. Но из-за увеличения ежемесячного дохода гражданин может потерять субсидию на оплату коммунальных услуг, а также некоторые другие региональные выплаты.

Специалист подчеркнула, что договор аренды жилья на срок от года и более подлежит обязательной госрегистрации. В противном случае гражданину, в каком бы статусе он ни был, грозит штраф от пяти тысяч до 100 тысяч рублей.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться.

Финогенова рассказала, что неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50% при оплате взносов за капремонт. Она даётся, если нет задолженности, а жильё находится в собственности. Освобождены от платежей за капремонт лица от 80 лет. Более того, им положена прибавка к пенсии. Более старшие россияне могут также получить скидку на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22% доходов пенсионера.

На федеральном уровне все пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машино-места, гаражи, хозяйственные постройки до 50 «квадратов». Льгота применима к одному объекту каждого вида. Один раз в два года пенсионерам Крайнего Севера гарантируется оплата проезда по железной дороге до места отдыха и обратно, добавила Финогенова.

Эксперт также напомнила, что в своём регионе пенсионеры могут рассчитывать на льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании.