Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева рассказала, что может помочь родителям быстро и максимально комфортно вернуть ребёнка в учебный режим после долгого отдыха.
Помочь быстро вернуться в прежний режим ребенку могут семейные ритуалы: зарядка, закаливания, совместный прием пищи, чтение книг перед сном, вечерние прогулки, — заявила эксперт.
По её словам, для детей важны «традиции-переходы», которые покажут радость изменений в жизни. Кроме того, знакомство ребёнка с новыми материалами может помочь включиться ему в работу,
Как ранее писал NEWS.ru, психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление. По его мнению, во многом это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия.
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