https://static.news.ru/photo/13667318-32d7-11ea-bdb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева рассказала, что может помочь родителям быстро и максимально комфортно вернуть ребёнка в учебный режим после долгого отдыха.

Помочь быстро вернуться в прежний режим ребенку могут семейные ритуалы: зарядка, закаливания, совместный прием пищи, чтение книг перед сном, вечерние прогулки, — заявила эксперт.

По её словам, для детей важны «традиции-переходы», которые покажут радость изменений в жизни. Кроме того, знакомство ребёнка с новыми материалами может помочь включиться ему в работу, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, психиатр-нарколог Борис Менделевич предупредил россиян, что депрессия после новогодних каникул — распространённое явление. По его мнению, во многом это связано с тем, что накануне Нового года люди находятся в приподнятом настроении из-за ожидания чуда. Однако помимо желаний, необходимы и действия.