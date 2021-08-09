Педагогов и чиновников переведут на российские мессенджеры

В правительстве хотят обязать преподавателей школ и вузов общаться с учащимися и их родителями только посредством российских мессенджеров, почты и сервисов видео-конференц-связи. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно планам кабмина, к концу 2021 года Минцифры должно подготовить соответствующую нормативную базу. К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для педагогов.

Аналогичную обязанность власти намерены ввести для всех госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений.

Эксперты IT-отрасли расценили это нововведение как полезное, но труднореализуемое. Успех будет зависеть от готовности россиян устанавливать в свои смартфоны новые приложения в дополнение к уже имеющимся, а также от удобства пользования ими.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич призвал власти заставить чиновников отказаться от использования WhatsApp и перейти в Telegram. По его словам, последний удобен в работе и у него не было случаев утечек личной информации. В то же время WhatsApp «присваивает себе право распоряжаться персональными данными».