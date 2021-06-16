Telegram наш: в ОП призвали запретить для чиновников WhatsApp

https://static.news.ru/photo/b356d7b2-cf27-11eb-a728-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти должны заставить чиновников отказаться от использования WhatsApp и перейти в Telegram. Такую инициативу выдвинул первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич, сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой 18 июня 2020 года снял ограничения по доступу к российскому мессенджеру.

Telegram за год зарекомендовал себя. Мы видим, что есть каналы у всех органов власти, что этот менеджер востребован журналистами, что он востребован пользователями, он удобен в работе. При этом всё защищено, не было случаев утечек персональных данных, — пояснил общественник.

Он добавил, что WhatsApp, напротив, ужесточает правила и «присваивает себе право распоряжаться персональными данными», но востребован у российских чиновников.

Мы сплошь и рядом видим, что чиновники звонят друг другу в WhatsApp, пересылают там документы, в том числе конкурсную и финансовую документацию. Допускаю на уровне ведомственных распоряжений запретить чиновникам в принципе пользоваться WhatsApp, особенно в ситуации давления на нашу страну, в ситуации информационной и кибер-войн, которые против нас ведутся, — подчеркнул Малькевич.

Ранее стало известно, что американский мессенджер WhatsApp запускает кампанию по обеспечению конфиденциальности сообщений после негативной реакции клиентов на новое пользовательское соглашение. Компания будет использовать сквозное шифрование чатов. Это значит, что прочитать сообщения сможет только его отправитель и получатель.