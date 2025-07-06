Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 12:00

Печенье «Ежики», от которого дети в восторге! Кефир, 1 яйцо и немного масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печенье «Ежики», от которого дети в восторге! Нужен кефир, 1 яйцо и немного масла. Это печенье на кефире — простой и вкусный вариант десерта для всей семьи, особенно любимый детьми. Нежное внутри и слегка хрустящее снаружи, оно получается ароматным благодаря ванильному сахару и нежным благодаря кефиру.

Ингредиенты

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 1 упаковка
  • Кефир — 150 мл
  • Сливочное масло растопленное — 80 мл
  • Кокосовая стружка для обсыпки
  • Мука — 350 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар для обваливания — 3 ст. л.

Приготовление

  1. В миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, добавьте кефир и перемешайте. Влейте растительное масло, затем постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто.
  2. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте колобки, обваляйте в сахаре, смешанном с кокосовой стружкой. Выложите на противень и выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до золотистой корочки.

Ранее мы пекли овсяное печенье с арахисом и изюмом! Смешиваем витаминную бомбу за 5 минут.

печенье
кефир
простой рецепт
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.