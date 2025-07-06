Печенье «Ежики», от которого дети в восторге! Кефир, 1 яйцо и немного масла

Печенье «Ежики», от которого дети в восторге! Кефир, 1 яйцо и немного масла

Печенье «Ежики», от которого дети в восторге! Нужен кефир, 1 яйцо и немного масла. Это печенье на кефире — простой и вкусный вариант десерта для всей семьи, особенно любимый детьми. Нежное внутри и слегка хрустящее снаружи, оно получается ароматным благодаря ванильному сахару и нежным благодаря кефиру.

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Соль — щепотка

Ванильный сахар — 1 упаковка

Кефир — 150 мл

Сливочное масло растопленное — 80 мл

Кокосовая стружка для обсыпки

Мука — 350 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сахар для обваливания — 3 ст. л.

Приготовление

В миске взбейте яйцо с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, добавьте кефир и перемешайте. Влейте растительное масло, затем постепенно добавьте просеянную муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Разделите тесто на 12 частей, сформируйте колобки, обваляйте в сахаре, смешанном с кокосовой стружкой. Выложите на противень и выпекайте при 180 °C около 15–20 минут до золотистой корочки.

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