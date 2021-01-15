Патриарх Кирилл передал больницам Москвы тонну апельсинов

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал больницам Москвы и социальным учреждениям тонну апельсинов, следует из сообщения пресс-службы синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

Как сообщается, фрукты прислал на Рождество патриарх Коптский Тавадрос II.

Патриарх Коптской церкви подарил святейшему патриарху Кириллу на Рождество апельсины. Святейший патриарх решил передать апельсины в лечебные и социальные учреждения, — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 4674 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в столице заболели 887,6 тысячи человек.

Из столичных больниц за 24 часа выписали 5639 пациентов. Общее число выздоровевших в мегаполисе составляет 734,7 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Белорусской православной церкви (БПЦ) в связи со смертью почётного экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).