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04 июля 2025 в 10:00

Фрукты в мясо? Да, и это лучший ужин на неделе! Готовим курочку на подушке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрукты в мясо? Да, и это лучший ужин на неделе! Готовим курочку на подушке! Если хочется чего-то ароматного, сочного и, главное, не банального — запеките курицу с яблоками, апельсином, травами и чесноком. Сладость фруктов, пряность трав и мягкое мясо в масле с румяной корочкой — всё готовится просто, но результат получается как в хорошем ресторане.

Ингредиенты

  • Курица — 600 г
  • Яблоки кислые — 150 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лук — 150 г
  • Морковь — 150 г
  • Чеснок — 50 г
  • Оливковое масло — 50 г
  • Базилик — 2 веточки
  • Тимьян — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Жидкость (вода, бульон или вино) — 160 мл

Приготовление

  1. Нарежьте крупно яблоки, апельсин лук и морковь. Подпеките немного овощи и яблоки на оливковом масле до румяности. Курицу натрите солью и измельчённым базиликом и засуньте в нее кусочки апельсина и чеснок.
  2. Выложите овощи и яблоко с маслом в форму, поперчите и приправьте тимьяном. Выложите мясо на овощи, добавьте неочищенные зубчики чеснока. Влейте на дно формы жидкость.
  3. Запекайте при 190 °C около 1 часа под фольгой, потом 30 минут без фольги для румяности.

Получается нежная курица с ароматной подливкой — без лишних хлопот, но с вау-эффектом.

Ранее мы готовили хрустящего цыпленка для вечеринки! Запекаем птичку в сухарях.

курица
яблоки
апельсины
мясо
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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