Фрукты в мясо? Да, и это лучший ужин на неделе! Готовим курочку на подушке

Фрукты в мясо? Да, и это лучший ужин на неделе! Готовим курочку на подушке

Фрукты в мясо? Да, и это лучший ужин на неделе! Готовим курочку на подушке! Если хочется чего-то ароматного, сочного и, главное, не банального — запеките курицу с яблоками, апельсином, травами и чесноком. Сладость фруктов, пряность трав и мягкое мясо в масле с румяной корочкой — всё готовится просто, но результат получается как в хорошем ресторане.

Ингредиенты

Курица — 600 г

Яблоки кислые — 150 г

Апельсин — 1 шт.

Лук — 150 г

Морковь — 150 г

Чеснок — 50 г

Оливковое масло — 50 г

Базилик — 2 веточки

Тимьян — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Жидкость (вода, бульон или вино) — 160 мл

Приготовление

Нарежьте крупно яблоки, апельсин лук и морковь. Подпеките немного овощи и яблоки на оливковом масле до румяности. Курицу натрите солью и измельчённым базиликом и засуньте в нее кусочки апельсина и чеснок. Выложите овощи и яблоко с маслом в форму, поперчите и приправьте тимьяном. Выложите мясо на овощи, добавьте неочищенные зубчики чеснока. Влейте на дно формы жидкость. Запекайте при 190 °C около 1 часа под фольгой, потом 30 минут без фольги для румяности.

Получается нежная курица с ароматной подливкой — без лишних хлопот, но с вау-эффектом.

Ранее мы готовили хрустящего цыпленка для вечеринки! Запекаем птичку в сухарях.