10 августа 2025 в 05:35

Варенье из яблок и красной рябины! Ароматная сладость с терпкой ноткой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочно-рябиновое варенье — вкус осени в каждой ложке! Когда за окном метель и холод, так приятно открыть баночку этого необычного варенья! Сочетание сладких яблок и терпкой красной рябины создает потрясающий вкусовой баланс — не приторное, с легкой горчинкой и потрясающим ароматом. А знаете, что самое удивительное? Это варенье с каждым месяцем становится только вкуснее, достигая пика к новогодним праздникам. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!

Готовим вместе

Сначала подготовим ягоды: 150--200 г красной рябины перебираем, удаляя веточки и мусор. Если ягоды слишком горькие (это зависит от сорта), отправляем их в морозилку на 2 часа — после заморозки горечь уходит. Яблоки (1 кг) моем, очищаем от сердцевины и нарезаем дольками средней величины — не слишком тонко, чтобы не разварились.

Теперь варим сироп: в кастрюле смешиваем 700 г сахара и 250 мл воды, доводим до кипения. В кипящий сироп опускаем рябину, убавляем огонь и варим 5 минут. Затем добавляем яблочные дольки — аккуратно перемешиваем, чтобы все кусочки оказались в сиропе.

Время варки зависит от мягкости плодов: для спелых мягких яблок и рябины достаточно 5 минут кипения, для более твердых — 10 минут. Главное — не переварить, иначе яблоки потеряют форму. Пенку снимаем шумовкой — так варенье будет прозрачным.

Горячее варенье сразу разливаем по стерильным банкам, закатываем и переворачиваем до остывания. Хранить можно при комнатной температуре, но через месяц-другой оно станет особенно вкусным!

Ранее сообщалось про два лучших рецепта маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
варенье
рябина
яблоки
Мария Левицкая
М. Левицкая
