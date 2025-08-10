Сочная курица под сливочной шапкой — и на каждый день, и на праздник

Мягкая, сочная, ароматная — эта курица точно станет хитом обеда! Сливочно-горчичный соус с чесноком, паприкой и хмели-сунели получается насыщенным и нежным, а зерновая горчица добавляет интересную текстуру. На 100 г — всего 196 ккал, идеально даже для тех, кто следит за БЖУ: 15/14/1,2.

Возьми 700 г куриного мяса без кожи, 3–5 зубчиков чеснока, 1 стакан (250 мл) 10% сливок, 1 ст. л. с горкой дижонской горчицы, 1,5 ст. л. муки, 1 ст. л. (30 г) кокосового масла, по 0,5 ч. л. паприки и хмели-сунели, соль и черный перец — по вкусу. Кусочки курицы посоли, поперчи, слегка обваляй в муке и обжарь до румяной корочки (не до полной готовности). Выложи мясо, а в этой же сковороде прогрей горчицу, специи, сливки и выдавленный чеснок. Верни курицу, туши под крышкой до мягкости. Готово, когда мясо отходит от косточки. Соус получается настолько вкусным, что его можно есть отдельно!

