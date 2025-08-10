Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сочная курица под сливочной шапкой — и на каждый день, и на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мягкая, сочная, ароматная — эта курица точно станет хитом обеда! Сливочно-горчичный соус с чесноком, паприкой и хмели-сунели получается насыщенным и нежным, а зерновая горчица добавляет интересную текстуру. На 100 г — всего 196 ккал, идеально даже для тех, кто следит за БЖУ: 15/14/1,2.

Возьми 700 г куриного мяса без кожи, 3–5 зубчиков чеснока, 1 стакан (250 мл) 10% сливок, 1 ст. л. с горкой дижонской горчицы, 1,5 ст. л. муки, 1 ст. л. (30 г) кокосового масла, по 0,5 ч. л. паприки и хмели-сунели, соль и черный перец — по вкусу. Кусочки курицы посоли, поперчи, слегка обваляй в муке и обжарь до румяной корочки (не до полной готовности). Выложи мясо, а в этой же сковороде прогрей горчицу, специи, сливки и выдавленный чеснок. Верни курицу, туши под крышкой до мягкости. Готово, когда мясо отходит от косточки. Соус получается настолько вкусным, что его можно есть отдельно!

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

