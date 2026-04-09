09 апреля 2026 в 08:30

Пасха «Королевская»: традиция и вкусный десерт на сливках — готовим без кучи масла

Если хочется настоящую праздничную пасху, но без тяжелой масленой текстуры, есть отличный вариант. Пасха «Королевская» получается нежной, воздушной и держит форму благодаря сливкам и желатину — без лишней жирности, но с тем самым богатым вкусом.

Продукты

Творог — 1 кг (лучше мягкий, некислый), сахарная пудра — 300–350 г, сливки 30% — 300 мл, желатин — 1 ч. л., изюм — 100 г, цукаты — 100 г, орехи — 100 г, шоколад — 50 г, ванилин — щепотка.

Приготовление

Сухофрукты заливают кипятком на 10 минут, затем обсушивают и нарезают. Орехи измельчают, шоколад рубят ножом.

Творог пробивают блендером до гладкой кремовой массы. Добавляют сахарную пудру и ванилин, перемешивают. Желатин заливают водой, прогревают до полного растворения, слегка остужают и вводят прямо в творожную массу, тщательно перемешивая.

Сливки хорошо охлаждают и взбивают до мягких пиков, затем аккуратно соединяют с творожной основой.

Добавляют орехи, сухофрукты и молотый шоколад, все перемешивают до однородности.

Форму выстилают марлей, выкладывают массу, слегка утрамбовывают и убирают в холодильник минимум на 10–12 часов.

Ранее мы делились рецептом мясных ежиков в подливе. Сразу и мясо, и гарнир — ароматная сметанная заливка, от которой не оторваться.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

