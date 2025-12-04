Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Этот салат стал нашим семейным открытием, когда в гости неожиданно приехали родители жены. Нужно было быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Сочетание копченой курицы с хрустящим картофелем и свежими огурцами так понравилось всем, что теперь это наше обязательное блюдо для воскресных обедов.

2 картофелины очищаю, режу мелкой соломкой и обжариваю до золотистой корочки. 3 яйца отвариваю и нарезаю соломкой. 300 г копченой курицы, 2 свежих и 2 соленых огурца тоже режу тонкими полосками. Все аккуратно смешиваю в салатнице, заправляю 3 ст. л. майонеза и немного солю. Готовый салат выкладываю на блюдо, а вокруг украшаю хрустящим картофелем.

