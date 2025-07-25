Пампасная трава – эффектный многолетник! Пушистый злак покорит всех! Кортадерия (Cortaderia selloana), известная как пампасная трава, – многолетний злак, ставший популярным элементом современных садов. Это растение родом из Южной Америки ценится за величественные серебристые, розовые или золотистые метелки, достигающие 1-3 метров в высоту.
Ключевые характеристики
- Образует плотные куртины из узких листьев с острыми краями
- Цветет с августа по октябрь
- Сохраняет декоративность всю зиму
- Засухоустойчива, но лучше развивается при умеренном поливе
Особенности выращивания
- Требует солнечного местоположения
- Предпочитает хорошо дренированные почвы
- В холодных регионах нуждается в укрытии на зиму
- Весной требует радикальной обрезки под корень
Важно
- В некоторых странах считается инвазивным видом
- Листья имеют острые края, требуют осторожности при работе
- Женские экземпляры дают более пышные соцветия
Ландшафтное применение: идеальна для создания акцентов, ветрозащитных экранов и зимних композиций. В 2020 году признана растением года по версии Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.