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25 июля 2025 в 06:45

Пампасная трава — эффектный многолетник! Пушистый злак покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пампасная трава – эффектный многолетник! Пушистый злак покорит всех! Кортадерия (Cortaderia selloana), известная как пампасная трава, – многолетний злак, ставший популярным элементом современных садов. Это растение родом из Южной Америки ценится за величественные серебристые, розовые или золотистые метелки, достигающие 1-3 метров в высоту.

Ключевые характеристики

  • Образует плотные куртины из узких листьев с острыми краями
  • Цветет с августа по октябрь
  • Сохраняет декоративность всю зиму
  • Засухоустойчива, но лучше развивается при умеренном поливе

Особенности выращивания

  1. Требует солнечного местоположения
  2. Предпочитает хорошо дренированные почвы
  3. В холодных регионах нуждается в укрытии на зиму
  4. Весной требует радикальной обрезки под корень

Важно

  • В некоторых странах считается инвазивным видом
  • Листья имеют острые края, требуют осторожности при работе
  • Женские экземпляры дают более пышные соцветия

Ландшафтное применение: идеальна для создания акцентов, ветрозащитных экранов и зимних композиций. В 2020 году признана растением года по версии Ассоциации профессиональных ландшафтных дизайнеров.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

многолетники
растения
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огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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