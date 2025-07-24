Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40! Пион тонколистный — редкий многолетник с эффектным цветением. Это многолетнее травянистое растение, дикий брат которого занесен в Красную книгу России. Этот редкий вид отличается необычной ажурной листвой и яркими цветами, распускающимися в начале мая.
Ботанические особенности:
- Высота: 30–50 см
- Листья: сильнорассеченные, напоминающие папоротник
- Цветы: крупные (до 8 см), ярко-красные, с желтыми тычинками
- Продолжительность цветения: 7–10 дней
Условия выращивания:
- Предпочитает солнечные участки или легкую полутень
- Требует хорошо дренированных известковых почв
- Засухоустойчив, не переносит застоя воды
- Морозостоек (до −40°C)
Охранный статус:
- Включен в Красные книги 16 субъектов РФ
- Запрещен к сбору в дикой природе
- Разрешен только искусственно выращенный посадочный материал
Советы по агротехнике: лучшее время посадки — август-сентябрь, глубина ямы — 60 см с дренажом, не любит пересадок, удобрять только минеральными комплексами.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!