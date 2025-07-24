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24 июля 2025 в 16:45

Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40! Пион тонколистный — редкий многолетник с эффектным цветением. Это многолетнее травянистое растение, дикий брат которого занесен в Красную книгу России. Этот редкий вид отличается необычной ажурной листвой и яркими цветами, распускающимися в начале мая.

Ботанические особенности:

  • Высота: 30–50 см
  • Листья: сильнорассеченные, напоминающие папоротник
  • Цветы: крупные (до 8 см), ярко-красные, с желтыми тычинками
  • Продолжительность цветения: 7–10 дней

Условия выращивания:

  • Предпочитает солнечные участки или легкую полутень
  • Требует хорошо дренированных известковых почв
  • Засухоустойчив, не переносит застоя воды
  • Морозостоек (до −40°C)

Охранный статус:

  • Включен в Красные книги 16 субъектов РФ
  • Запрещен к сбору в дикой природе
  • Разрешен только искусственно выращенный посадочный материал

Советы по агротехнике: лучшее время посадки — август-сентябрь, глубина ямы — 60 см с дренажом, не любит пересадок, удобрять только минеральными комплексами.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!

цветы
многолетники
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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