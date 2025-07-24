Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40

Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40

Воронец — игольчатый многолетник для сада! Цветет в мае и не боится −40! Пион тонколистный — редкий многолетник с эффектным цветением. Это многолетнее травянистое растение, дикий брат которого занесен в Красную книгу России. Этот редкий вид отличается необычной ажурной листвой и яркими цветами, распускающимися в начале мая.

Ботанические особенности:

Высота: 30–50 см

Листья: сильнорассеченные, напоминающие папоротник

Цветы: крупные (до 8 см), ярко-красные, с желтыми тычинками

Продолжительность цветения: 7–10 дней

Условия выращивания:

Предпочитает солнечные участки или легкую полутень

Требует хорошо дренированных известковых почв

Засухоустойчив, не переносит застоя воды

Морозостоек (до −40°C)

Охранный статус:

Включен в Красные книги 16 субъектов РФ

Запрещен к сбору в дикой природе

Разрешен только искусственно выращенный посадочный материал

Советы по агротехнике: лучшее время посадки — август-сентябрь, глубина ямы — 60 см с дренажом, не любит пересадок, удобрять только минеральными комплексами.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!