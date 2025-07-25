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25 июля 2025 в 13:30

Красавец «Капитан Промис»! Универсальный многолетник для сада и дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Красавец «Капитан Промис»! Универсальный многолетник для сада и дома! Сорт калл «Капитан Промис» – популярное многолетнее растение, которое можно выращивать как в саду, так и в домашних условиях. Он отличается эффектными цветами насыщенного розового или сиреневого оттенка и темно-зелеными листьями с белыми крапинками.

Каллы предпочитают умеренный полив, рассеянный свет и хорошо дренированную почву. В открытом грунте их высаживают после окончания заморозков, а на зиму выкапывают или укрывают в регионах с мягким климатом. В горшках они цветут с весны до осени, а в период покоя требуют сокращения полива.

«Капитан Промис» устойчив к болезням и прост в уходе, что делает его отличным выбором для цветоводов. Это растение украсит и садовый участок, и интерьер дома.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

многолетники
цветы
сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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