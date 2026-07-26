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26 июля 2026 в 22:45

Хватит возиться с капризными многолетниками: этот красавец цветет с июня до сентября, без деления

Фото: D-NEWS.ru
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Этот многолетник по праву считается одним из самых надежных и неприхотливых растений для дачи, ведь его кусты высотой до 60 см цветут непрерывно с июня до сентября, покрываясь множеством ярких цветков розовых, сиреневых, голубых и белых оттенков, которые создают эффект цветущего ковра на протяжении всего летнего сезона.

Речь идет о садовой герани. Даже после окончания цветения она продолжает радовать глаз: осенью ее резная листва окрашивается в яркие красноватые, багряные и золотистые тона. Это растение абсолютно неприхотливо: оно прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, не требует частых поливов и подкормок, зимует без укрытия и практически не поражается болезнями и вредителями. На одном месте герань может расти годами без пересадки и деления, не теряя декоративности.

Ранее было названо растение, которое цветет 4 месяца, выдерживая засуху и даже полутень.

Проверено редакцией
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дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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