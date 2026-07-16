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16 июля 2026 в 11:30

Больше не бегаю с лейкой по даче: это чудо цветет 4 месяца, выдерживая засуху и даже полутень

Фото: D-NEWS.ru
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Энотера кустарниковая — это не просто многолетник, а настоящая мечта дачника: она способна цвести без остановки с начала июня и до самых заморозков в сентябре-октябре, покрываясь сотнями ярко-желтых, лимонных или розовых цветков.

Ее быстрорастущие кусты с серебристо-зеленой листвой создают пышные куртины, которые не теряют декоративности весь сезон, а мощный корень уходит глубоко в землю и сам находит воду, поэтому растение не боится засухи и растет на любой, даже самой бедной почве — песке, суглинке, камнях.

Энотера абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, зимостойка, не требует плодородной почвы и цветет даже в полутени, хотя на солнце цветение будет более обильным. Достаточно посадить ее один раз — и она будет десятилетиями радовать вас своим фейерверком красок, не требуя практически никакого ухода, кроме обрезки отцветших побегов для стимуляции новой волны бутонов. Один куст дает до ста цветков за сезон.

Ранее было названо растение, которое во время цветения светится нежно-голубым сиянием, словно лунная дорожка.

Проверено редакцией
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