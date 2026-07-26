Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 21:30

Голубая дымка, которая цветет до ноября, — с августа куст до 80 см усыпан яркими цветками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Цератостигма Уилмотта — это листопадный кустарник, который отличается необычной способностью цвести с августа до ноября, когда большинство других растений уже потеряли декоративность.

В разгар цветения куст высотой до 80 см и шириной до 150 см покрывается множеством ярких небесно-голубых или синих цветков диаметром до 2,5 см, похожих на маленькие флоксы или звездочки, которые создают эффект голубой дымки, парящей над растением. Но главное чудо цератостигмы происходит осенью: ее зеленые листья постепенно окрашиваются в огненно-красные, багряные и оранжевые тона, создавая невероятный контраст с голубыми цветами, которые держатся до самых заморозков.

Для России цератостигма — растение с нюансами: она зимостойка до –10–15 °C, поэтому в средней полосе на зиму требует укрытия нетканым материалом и лапником, а молодые кусты лучше мульчировать торфом или сухой листвой.

Ранее было названо растение, которое цветет 4 месяца, выдерживая засуху и даже полутень.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Турции застрелили члена правящей партии и его родственников
«Однозначно намерен»: Нетаньяху рассказал о своих планах о Нью-Йорке
Два человека стали жертвами жесткого ДТП в Пензенской области
Стало известно о судьбе пропавшей в Пермском крае девушки
Рейсовый автобус и машина скорой попали под атаки БПЛА в ДНР
«Премьер мелкобритании»: Медведев высказался о Бернеме
«Краснодар» начал новый сезон РПЛ с волевой победы над «Рубином»
«Космические условия»: ученые в РФ приблизили создание баз на Луне и Марсе
Путин исполнил просьбу моряка
«Никому не угрожаем»: в Совбезе Белоруссии раскрыли ситуацию на границе
Путин указал на стратегическое значение Севморпути
«В выгребную яму»: Медведев жестко ответил на заявление Драпатого
Стало известно, сколько заработала «Одиссея» Нолана за две недели премьеры
«Напугали ежа голым задом»: Медведев высмеял последние угрозы Евросоюза
Путин подписал закон о пробации для бывших осужденных после СВО
ВСУ атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области
В Берлине застрелили подозреваемого в совершении теракта
Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ
Офтальмолог рассказала, что делать при попадании сока борщевика в глаза
Адвокат сообщил о новом этапе в деле Ильи Ремесло
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.