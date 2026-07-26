Голубая дымка, которая цветет до ноября, — с августа куст до 80 см усыпан яркими цветками

Голубая дымка, которая цветет до ноября, — с августа куст до 80 см усыпан яркими цветками

Цератостигма Уилмотта — это листопадный кустарник, который отличается необычной способностью цвести с августа до ноября, когда большинство других растений уже потеряли декоративность.

В разгар цветения куст высотой до 80 см и шириной до 150 см покрывается множеством ярких небесно-голубых или синих цветков диаметром до 2,5 см, похожих на маленькие флоксы или звездочки, которые создают эффект голубой дымки, парящей над растением. Но главное чудо цератостигмы происходит осенью: ее зеленые листья постепенно окрашиваются в огненно-красные, багряные и оранжевые тона, создавая невероятный контраст с голубыми цветами, которые держатся до самых заморозков.

Для России цератостигма — растение с нюансами: она зимостойка до –10–15 °C, поэтому в средней полосе на зиму требует укрытия нетканым материалом и лапником, а молодые кусты лучше мульчировать торфом или сухой листвой.

Ранее было названо растение, которое цветет 4 месяца, выдерживая засуху и даже полутень.