Ранункулюс – многолетник для сада и срезки! Шедевральная красота поразит! Ранункулюс (Ranunculus), или лютик азиатский, – эффектный многолетник, который ценится за пышные махровые цветы, напоминающие миниатюрные розы. Растение подходит для выращивания в саду и в горшечной культуре, а его цветы долго стоят в срезке.

Особенности выращивания:

Предпочитает солнечные участки с легкой, дренированной почвой

Требует умеренного полива без застоя воды

Цветет с мая по июль, образуя цветы 5-10 см в диаметре

Высота растения – 30-50 см

Популярные сорта:

«Блумингдейл» – смесь ярких окрасок «Текола Дарк Ред» – насыщенно-красные цветы «Пурпл» – фиолетовые соцветия

В регионах с холодными зимами клубни ранункулюса выкапывают осенью и хранят в сухом прохладном месте до весны. В южных областях возможно зимовка в грунте с укрытием.

Интересный факт: в переводе с латыни «ranunculus» означает «маленькая лягушка» – название дано за любовь многих видов к влажным местам.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!