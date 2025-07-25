Ранункулюс – многолетник для сада и срезки! Шедевральная красота поразит! Ранункулюс (Ranunculus), или лютик азиатский, – эффектный многолетник, который ценится за пышные махровые цветы, напоминающие миниатюрные розы. Растение подходит для выращивания в саду и в горшечной культуре, а его цветы долго стоят в срезке.
Особенности выращивания:
- Предпочитает солнечные участки с легкой, дренированной почвой
- Требует умеренного полива без застоя воды
- Цветет с мая по июль, образуя цветы 5-10 см в диаметре
- Высота растения – 30-50 см
Популярные сорта:
- «Блумингдейл» – смесь ярких окрасок
- «Текола Дарк Ред» – насыщенно-красные цветы
- «Пурпл» – фиолетовые соцветия
В регионах с холодными зимами клубни ранункулюса выкапывают осенью и хранят в сухом прохладном месте до весны. В южных областях возможно зимовка в грунте с укрытием.
Интересный факт: в переводе с латыни «ranunculus» означает «маленькая лягушка» – название дано за любовь многих видов к влажным местам.
Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!