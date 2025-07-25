Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 12:30

Ранункулюс — многолетник для сада и срезки! Шедевральная красота поразит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ранункулюс – многолетник для сада и срезки! Шедевральная красота поразит! Ранункулюс (Ranunculus), или лютик азиатский, – эффектный многолетник, который ценится за пышные махровые цветы, напоминающие миниатюрные розы. Растение подходит для выращивания в саду и в горшечной культуре, а его цветы долго стоят в срезке.

Особенности выращивания:

  • Предпочитает солнечные участки с легкой, дренированной почвой
  • Требует умеренного полива без застоя воды
  • Цветет с мая по июль, образуя цветы 5-10 см в диаметре
  • Высота растения – 30-50 см

Популярные сорта:

  1. «Блумингдейл» – смесь ярких окрасок
  2. «Текола Дарк Ред» – насыщенно-красные цветы
  3. «Пурпл» – фиолетовые соцветия

В регионах с холодными зимами клубни ранункулюса выкапывают осенью и хранят в сухом прохладном месте до весны. В южных областях возможно зимовка в грунте с укрытием.

Интересный факт: в переводе с латыни «ranunculus» означает «маленькая лягушка» – название дано за любовь многих видов к влажным местам.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!

многолетники
сады
цветы
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ? Взрыв многоэтажки в Саратове: что известно, причины, жертвы
В Госдуме рассказали, зачем нужен запрет алкомаркетов в жилых домах
В Госдуме придумали необычный способ, как популяризовать казаков
Предупреждение жителей Саратова о взрыве дома стало пророческим
Путин утвердил Георгия Михно на пост посла России в Варшаве
«Просто молитесь»: саратовец рассказал о первых секундах после взрыва
«Потери гигантские»: военэксперт оценил оставшиеся силы ВСУ
Стало известно, что будет с ключевой ставкой к лету 2026 года
В США раскритиковали подход Трампа к российско-украинскому конфликту
Губернатор Бусаргин отреагировал на взрыв газа в доме Саратова
Типовые ошибки в строительстве и как их избежать еще на этапе проекта
«Только добровольно»: Песков о ситуации с ушедшим на СВО американцем
Кремль раскрыл позицию России и Китая по новому миропорядку
«Будем ли мы терпеть?»: военэксперт о продолжении СВО до 2034 года
Эксперт по ЖКХ ответил, как избежать трагедий со взрывами газа в домах
В Саратове взрыв раскурочил жилую многоэтажку: фото с места ЧП
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к Владимиру Высоцкому
ВСУ ведут артобстрел города-спутника Запорожской АЭС
Песков обозначил позицию России в вопросе палестинского урегулирования
Песков высказался о проектах меморандумов России и Украины
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг
История

Иван Мазепа: от верности до предательства один шаг

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.