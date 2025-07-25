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25 июля 2025 в 13:34

Август — не поздно: садим это, и второй урожай обеспечен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Август — отличное время для посадки скороспелых культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. Многие овощи и зелень прекрасно растут в прохладную осеннюю погоду, становясь даже вкуснее, чем летом. Главное — выбирать холодостойкие сорта с коротким сроком вегетации.

Идеальные кандидаты для августовской посадки — редис (созревает за 18–25 дней), шпинат (30–40 дней), рукола (2–3 недели), салат-латук (25–30 дней) и кинза (3–4 недели). Из овощей можно посадить дайкон (50–60 дней) и пекинскую капусту (40–50 дней). Для защиты от ранних заморозков используйте укрывной материал. Эти культуры не только дадут свежий урожай, но и обогатят почву после уборки основных культур.

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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