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25 июля 2025 в 10:15

«Летний кипарис» — эффектный однолетник! Растет как на дрожжах, морозостоек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Летний кипарис» — эффектный однолетник! Растет как на дрожжах, морозостоек! Кохия (Kochia scoparia), также известная как «летний кипарис», — популярное декоративное растение, активно используемое в ландшафтном дизайне. Этот быстрорастущий однолетник ценится за свою необычную пушистую крону, напоминающую хвойные растения.

Основные характеристики:

  • Высота растения: 75–120 см.
  • Форма: правильная пирамидальная.
  • Цвет: ярко-зеленый летом, осенью приобретает красные, розовые или пурпурные оттенки.
  • Период декоративности: с июня до первых заморозков.

Преимущества выращивания:

  1. Идеальна для создания живых изгородей и бордюров.
  2. Легко формируется стрижкой.
  3. Устойчива к засухе и высоким температурам.
  4. Нетребовательна к составу почвы.

Особенности агротехники. Посев: непосредственно в грунт в мае или через рассаду в апреле. Расстояние между растениями: 30–50 см. Предпочитает солнечные места. Плохо переносит переувлажнение

Интересный факт: кохия была внесена в Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2006 году. Сорт «султан» признан лучшим для создания ландшафтных композиций.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.

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многолетники
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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