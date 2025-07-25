«Летний кипарис» — эффектный однолетник! Растет как на дрожжах, морозостоек! Кохия (Kochia scoparia), также известная как «летний кипарис», — популярное декоративное растение, активно используемое в ландшафтном дизайне. Этот быстрорастущий однолетник ценится за свою необычную пушистую крону, напоминающую хвойные растения.
Основные характеристики:
- Высота растения: 75–120 см.
- Форма: правильная пирамидальная.
- Цвет: ярко-зеленый летом, осенью приобретает красные, розовые или пурпурные оттенки.
- Период декоративности: с июня до первых заморозков.
Преимущества выращивания:
- Идеальна для создания живых изгородей и бордюров.
- Легко формируется стрижкой.
- Устойчива к засухе и высоким температурам.
- Нетребовательна к составу почвы.
Особенности агротехники. Посев: непосредственно в грунт в мае или через рассаду в апреле. Расстояние между растениями: 30–50 см. Предпочитает солнечные места. Плохо переносит переувлажнение
Интересный факт: кохия была внесена в Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2006 году. Сорт «султан» признан лучшим для создания ландшафтных композиций.
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