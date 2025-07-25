«Летний кипарис» — эффектный однолетник! Растет как на дрожжах, морозостоек! Кохия (Kochia scoparia), также известная как «летний кипарис», — популярное декоративное растение, активно используемое в ландшафтном дизайне. Этот быстрорастущий однолетник ценится за свою необычную пушистую крону, напоминающую хвойные растения.

Основные характеристики:

Высота растения: 75–120 см.

Форма: правильная пирамидальная.

Цвет: ярко-зеленый летом, осенью приобретает красные, розовые или пурпурные оттенки.

Период декоративности: с июня до первых заморозков.

Преимущества выращивания:

Идеальна для создания живых изгородей и бордюров. Легко формируется стрижкой. Устойчива к засухе и высоким температурам. Нетребовательна к составу почвы.

Особенности агротехники. Посев: непосредственно в грунт в мае или через рассаду в апреле. Расстояние между растениями: 30–50 см. Предпочитает солнечные места. Плохо переносит переувлажнение

Интересный факт: кохия была внесена в Государственный реестр селекционных достижений РФ в 2006 году. Сорт «султан» признан лучшим для создания ландшафтных композиций.

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