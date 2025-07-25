Лиатрис – эффектный многолетник! Красивый экзот с соцветиями-свечами! Лиатрис (Liatris) – неприхотливое растение родом из Северной Америки, который становится все популярнее в российских садах. Это растение привлекает внимание необычными пушистыми соцветиями в виде вертикальных «свечей» белого, розового или лилового цвета.

Особенности выращивания:

Предпочитает солнечные участки с легкой, хорошо дренированной почвой

Засухоустойчив, не переносит застоя воды

Цветет с июля по сентябрь, начиная распускаться с верхушки соцветия

Высота растений в зависимости от вида составляет 40-100 см

Популярные виды:

Лиатрис колосковый (Liatris spicata) – наиболее распространенный вид Лиатрис шероховатый (Liatris aspera) – с более крупными цветами Лиатрис пленчатый (Liatris scariosa) – отличается широкими листьями

Растение прекрасно подходит для миксбордеров, альпинариев и срезки. Соцветия долго стоят в вазе и используются во флористике. Лиатрис также привлекает в сад бабочек и других полезных насекомых.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!