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25 июля 2025 в 11:00

Лиатрис — эффектный многолетник! Красивый экзот с соцветиями-свечами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лиатрис – эффектный многолетник! Красивый экзот с соцветиями-свечами! Лиатрис (Liatris) – неприхотливое растение родом из Северной Америки, который становится все популярнее в российских садах. Это растение привлекает внимание необычными пушистыми соцветиями в виде вертикальных «свечей» белого, розового или лилового цвета.

Особенности выращивания:

  • Предпочитает солнечные участки с легкой, хорошо дренированной почвой
  • Засухоустойчив, не переносит застоя воды
  • Цветет с июля по сентябрь, начиная распускаться с верхушки соцветия
  • Высота растений в зависимости от вида составляет 40-100 см

Популярные виды:

  1. Лиатрис колосковый (Liatris spicata) – наиболее распространенный вид
  2. Лиатрис шероховатый (Liatris aspera) – с более крупными цветами
  3. Лиатрис пленчатый (Liatris scariosa) – отличается широкими листьями

Растение прекрасно подходит для миксбордеров, альпинариев и срезки. Соцветия долго стоят в вазе и используются во флористике. Лиатрис также привлекает в сад бабочек и других полезных насекомых.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который выдерживает –40°C и цветет все лето!

многолетники
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огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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