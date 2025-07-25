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25 июля 2025 в 22:02

Британские парламентарии призвали Стармера признать соседа Израиля

Более 200 британских парламентариев призвали Стармера признать Палестину

Лондон, Великобритания Лондон, Великобритания Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 200 депутатов британского парламента из девяти партий, включая членов Лейбористской партии премьер-министра Кира Стармера, направили ему и главе МИД Дэвиду Лэмми открытое письмо с призывом признать Палестину. Текст обращения опубликовала на своей странице в соцсети X депутат-лейбористка Сара Чемпион.

В сообщении парламентарии отмечают, что хотя Великобритания не может обеспечить создание свободной и независимой Палестины, признание страны окажет существенное влияние благодаря историческим связям и членству Соединённого Королевства в Совете Безопасности ООН. Авторы обращения настоятельно призывают правительство сделать этот шаг.

Текст письма был опубликован депутатом-лейбористкой Сарой Чемпион в пятницу на её странице в соцсети X. Под обращением подписались 221 депутат. Парламентарии рассчитывают, что на предстоящей конференции ООН по Палестине, которая стартует 28 июля под председательством Франции и Саудовской Аравии, Великобритания озвучит меры по реализации решения о создании двух государств.

Ранее Макрон объявил, что Франция признает государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в 2026 году. По его словам, решение будет принято ради достижения мира на Ближнем Востоке, завершения боевых действий в секторе Газа и спасения жизней мирных жителей.

Великобритания
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Палестина
Кир Стармер
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