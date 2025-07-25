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25 июля 2025 в 21:41

На Западе раскрыли простой способ завершить конфликт на Украине

Профессор Миршаймер: нужно принять условия РФ и завершить конфликт на Украине

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Конфликт на Украине можно завершить простым способом — если США и Евросоюз согласятся на условия России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran. По его словам, эти требования Москва считает окончательными.

Что касается Украины, то вопрос о заключении мирного соглашения очень прост. Русские выдвинули ряд условий и они, по крайней мере основные положения соглашения, не подлежат обсуждению. Точка. А Соединенные Штаты и Европа просто отказываются принимать эти условия, — заключил профессор.

По мнению Миршаймера, Запад продолжает обсуждать перемирие, не учитывая российскую позицию: прекращение огня возможно только после подписания полноценного мирного соглашения. Москва постоянно повторяет эту точку зрения, но она остается без внимания.

Ранее западные СМИ предположили, что глава Белого дома Дональд Трамп может надавить на Украину, чтобы она приняла российские условия, если заподозрит, что американская военная помощь используется не по назначению. По мнению аналитиков, эта перспектива особенно опасна для украинского лидера Владимира Зеленского: ВСУ отступают, а антикоррупционные органы теперь под контролем Киева. Все это может окончательно подорвать доверие западных союзников, говорится в материале.

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