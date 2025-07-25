«Красотка Бетси» — многолетник для сада! Цветет с июня по сентябрь

«Красотка Бетси» — многолетник для сада! Цветет с июня по сентябрь

Кентрантус рубер «красотка Бетси» — яркий многолетник для сада и контейнеров. Цветет с июня по сентябрь! Кентрантус рубер (Centranthus ruber), известный также как красная валериана, — эффектный многолетник, пользующийся популярностью у садоводов. Это растение отличается пышными шапками мелких розово-красных цветов, собранных в плотные соцветия, и серо-зеленой листвой.

«Красотка Бетси» предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, засухоустойчива и не требует сложного ухода. Цветет с июня по сентябрь, привлекая бабочек и пчел. В регионах с холодными зимами может потребоваться легкое укрытие, хотя растение достаточно морозостойкое.

Этот сорт отлично подходит для альпийских горок, бордюров и контейнерного выращивания. Его неприхотливость и декоративность делают его желанным гостем в любом саду.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который будет с вами круглый год! Он украсит и сад, и дом.