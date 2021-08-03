Памфилова высказалась против обязательных выборов

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что общество в России не примет обязательные выборы из-за сильного чувства внутренней свободы. Об этом сообщают РИА Новости.

Да, есть страны, где голосование, участие в выборах является обязательным, и обществом это принимается. Но в России, я полагаю, что это не приживётся. У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение даёт прямо противоположный эффект, — заявила Памфилова.

Она назвала граждан России очень умными и находчивыми. Чем больше их принуждают, тем больше они находят способов избежать этого, отметила Памфилова. Поэтому идею обязательных выборов в России она считает бесперспективной.

Обязательное голосование — это юридическая обязанность избирателей участвовать в избирательном процессе. Она повышает явку, но не гарантирует обдуманный выбор граждан, резюмировала глава ЦИК.

Ранее Элла Памфилова объяснила, как пройдут выборы в российскую Госдуму на Украине, в том числе на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.