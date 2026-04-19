19 апреля 2026 в 09:35

Пачка творога и щепотка ванили — через 20 минут пью чай с ароматными розочками: быстро и вкусно

Беру творог, яйцо и ваниль и за 20 минут пеку ароматные розочки, которые получаются мягкими, нежными и такими вкусными, что чайное чаепитие превращается в маленький праздник. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или уютного вечера.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые розочки с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — нежная творожная мякоть с легким ванильным ароматом, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 250 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли. Масло натрите на терке, смешайте с творогом, яйцом, сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, нарежьте полосками.

Каждую полоску сверните в форме розочки, выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °С 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти розочки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Мария Левицкая
