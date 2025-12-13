Пачка крабовых палочек и кусочек рыбки: готовим самый вкусный рулет к застолью. 10 минут — и уже едим

Пачка крабовых палочек и кусочек рыбки: готовим самый вкусный рулет к застолью. 10 минут — и уже едим. Эта простая закуска каждый раз выручает, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное. Лаваш с нежной намазкой, крабовыми палочками и слабосоленой рыбой дает сочный, яркий разрез и свежий вкус. Готовится рулет за минуты, а на столе смотрится как полноценное праздничное блюдо.

Вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 150 г творожного сыра, 2 вареных яйца, 100 г крабовых палочек, 120 г слабосоленого филе красной рыбы, 1 небольшая луковица (или пучок зеленого лука), 2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу.

Как приготовить: лаваш равномерно намажьте творожным сыром. Яйца натрите на терке, смешайте с майонезом и распределите по поверхности. Крабовые палочки мелко нарежьте, лук измельчите, рыбу нарежьте тонкими полосками. Выложите все слоями на лаваш, слегка посолите и поперчите. Плотно сверните рулетом, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30–40 минут. Нарежьте порционно и подавайте как холодную закуску.

