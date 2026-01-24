Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Пачка фило и немного фарша — пеку турецкий бурек: восточная вкуснятина без возни и нервов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Турецкий бурек из теста фило с фаршем: восточный пирог без возни на кухне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного ужина или приема гостей. Получается обалденная вкуснятина: сотни золотистых, невесомо-хрустящих слоев теста, скрывающих сочную, ароматную начинку из хорошо прожаренного фарша с пряными травами.

Для приготовления вам понадобится: 500 г мясного фарша, 1 упаковка готового теста фило, 1 большая луковица, пучок петрушки, соль, черный перец, паприка, 100 г сливочного масла. Обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности. Посолите, поперчите, добавьте паприку и рубленую петрушку, остудите. Растопите масло. Смажьте форму для запекания. Выкладывайте листы теста фило, смазывая каждый растопленным маслом. После 4–5 листов равномерно распределите часть начинки. Повторите слои 2–3 раза. Верхний слой хорошо смажьте маслом. Разрежьте на порционные квадраты или ромбы. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до румяного золотистого цвета. Подавайте горячим или теплым.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

