Пачка теста, 2 яйца, горсть зеленого лука — и в духовку. Пирог «Бабушкин» — уютно, сытно, по-домашнему. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, легкого ужина или когда нужно накормить семью без хлопот. Получается обалденная вкуснятина: румяные, невесомо-хрустящие слои теста и сочная, ароматная, тающая во рту начинка из яиц с луком — пахнет детством и заботой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (размороженного), 5–6 яиц, большой пучок зеленого лука, 50 г сливочного масла, соль, черный перец, 1 желток или немного сметаны для смазывания. Яйца отварите вкрутую, остудите и крупно натрите или порубите. Лук мелко нарежьте и слегка помните со щепоткой соли. Смешайте яйца и лук, добавьте мягкое масло, посолите и поперчите. Тесто разделите на две части. Первую раскатайте по размеру формы, выложите в смазанную маслом форму. Равномерно распределите начинку. Накройте второй раскатанной частью теста, защипните края. Смажьте поверхность желтком и сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C до золотисто-пушистого верха. Подавайте теплым или холодным.

