Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 12:00

Пачка теста, 2 яйца, горсть зеленого лука — и в духовку. Пирог «Бабушкин» — уютно, сытно, по-домашнему

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пачка теста, 2 яйца, горсть зеленого лука — и в духовку. Пирог «Бабушкин» — уютно, сытно, по-домашнему. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, легкого ужина или когда нужно накормить семью без хлопот. Получается обалденная вкуснятина: румяные, невесомо-хрустящие слои теста и сочная, ароматная, тающая во рту начинка из яиц с луком — пахнет детством и заботой.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (размороженного), 5–6 яиц, большой пучок зеленого лука, 50 г сливочного масла, соль, черный перец, 1 желток или немного сметаны для смазывания. Яйца отварите вкрутую, остудите и крупно натрите или порубите. Лук мелко нарежьте и слегка помните со щепоткой соли. Смешайте яйца и лук, добавьте мягкое масло, посолите и поперчите. Тесто разделите на две части. Первую раскатайте по размеру формы, выложите в смазанную маслом форму. Равномерно распределите начинку. Накройте второй раскатанной частью теста, защипните края. Смажьте поверхность желтком и сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C до золотисто-пушистого верха. Подавайте теплым или холодным.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
пироги
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.