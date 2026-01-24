Эксперты опровергли опасения Трампа о Гренландии и России NYT: Китай и Россия не угрожают интересам США в Гренландии

Американские и европейские официальные лица считают, что Россия и Китай не представляют угрозы для Гренландии, сообщает The New York Times. Обратное утверждение неоднократно заявил американский лидер Дональд Трамп, подчеркивается в статье.

Хотя Китай и Россия и конкурируют с США во многих регионах мира, они не представляют угрозы американским интересам в или около Гренландии, — сказано в публикации.

Экс-аналитик американской разведки Джон Калвер заявил, что ему никогда не попадались данные о военных планах Китая в этом регионе. Он добавил, что, если бы у администрации Трампа были подобные разведданные, они уже давно оказались бы в открытом доступе.

Тем временем Трамп заявил, что США в сделке по Гренландии получат все, что хотят. По словам хозяина Белого дома, Вашингтону предоставят суверенитет над землями, где расположены американские базы.

До этого председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Гренландия может быть разделена на американскую и датскую части в результате соглашения. Так он прокомментировал статью The New York Times о «победе» Дональда Трампа в Давосе.