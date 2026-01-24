Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:59

Россиянин хотел поднять на воздух многоэтажку

В Тульской области мужчина намеревался устроить взрыв в жилом доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Тульской области мужчина намеревался открыть газ в квартире и устроить взрыв в одном из многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Избежать трагедии удалось в поселке Ленинский.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что местный житель высказывает намерение открыть газ в квартире и тем самым создает угрозу себе и окружающим гражданам. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Мужчина 1972 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Тем временем появилась информация, что при взрыве газового баллона в административном здании автомастерской в Краснодаре пострадали четыре человека. Инцидент обошелся без последующего возгорания. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

До этого стало известно, что взрыв бытового газа в подмосковном Звенигороде, в результате которого погиб мужчина и трое человек пострадали, произошел, когда погибший утеплял гараж вместе с детьми. В числе пострадавших оказались двое подростков.

