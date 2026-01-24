Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 18:47

Самолет с российской делегацией на борту вылетел из Абу-Даби

Во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Абу-Даби Фото: РИА Новости/ МИД ОАЭ
Самолет с российской делегацией на борту, предположительно, вылетел из Абу-Даби после трехсторонних переговоров с участием США и Украины, пишет РИА Новости. Переговорную группу от России возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Самолет Ил-62 вылетел из Абу-Даби в 18:35 (17:35 мск), — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры в ОАЭ конструктивными. По словам главы государства, стороны успели многое обсудить.

До этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после трехсторонних переговоров отправятся в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Представитель канцелярии израильского политика подтвердила факт переговоров, но не уточнила время их проведения.

Кроме того, стало известно, что еще один раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет на следующей неделе в Абу-Даби. Украинские официальные лица назвали прошедшие 23 и 24 января встречи позитивными.

