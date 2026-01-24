Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 19:03

В Германии рассказали, какое решение Трампа стало ударом для Зеленского

JW: отказ Трампа предоставить Киеву гарантии в Давосе стал ударом для Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Отказ американского лидера Дональда Трампа подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе стал тяжелым ударом для украинского президента Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Junge Welt. По его информации, такое решение соответствует стилю главы Белого дома, который не хочет новых обязательств для Вашингтона.

Заявление Зеленского в Давосе было скромным: они приблизились к соглашению, но ничего еще не было подписано. <…> Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США, — сказано в материале.

Издание отмечает, что для Зеленского такой исход означает политический провал. Журналисты обращают внимание на «горький и саркастический тон» его обращения к европейским лидерам, что свидетельствует о глубоком разочаровании итогами встречи с американским президентом.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».

Украина
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
гарантии
отказы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.