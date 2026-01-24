В Германии рассказали, какое решение Трампа стало ударом для Зеленского JW: отказ Трампа предоставить Киеву гарантии в Давосе стал ударом для Зеленского

Отказ американского лидера Дональда Трампа подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины во время Всемирного экономического форума в Давосе стал тяжелым ударом для украинского президента Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Junge Welt. По его информации, такое решение соответствует стилю главы Белого дома, который не хочет новых обязательств для Вашингтона.

Заявление Зеленского в Давосе было скромным: они приблизились к соглашению, но ничего еще не было подписано. <…> Это соответствует политике Дональда Трампа, заключающейся в том, чтобы держаться подальше от всего, что могло бы повлечь за собой обязательства для США, — сказано в материале.

Издание отмечает, что для Зеленского такой исход означает политический провал. Журналисты обращают внимание на «горький и саркастический тон» его обращения к европейским лидерам, что свидетельствует о глубоком разочаровании итогами встречи с американским президентом.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».