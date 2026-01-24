Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ

Мирный житель получил ранение во время атаки украинских БПЛА на село Воронок Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, мужчину доставили в больницу, где оказали оперативную помощь.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения, — уточнил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что обстрелы ВСУ повредили объекты энергетики в Брянской области. По его словам, жители трех муниципальных образований столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче тепла.

До этого ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор.