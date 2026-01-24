Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 18:58

Житель Брянской области пострадал при атаке ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мирный житель получил ранение во время атаки украинских БПЛА на село Воронок Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, мужчину доставили в больницу, где оказали оперативную помощь.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения, — уточнил Богомаз.

Ранее губернатор сообщил, что обстрелы ВСУ повредили объекты энергетики в Брянской области. По его словам, жители трех муниципальных образований столкнулись с перебоями в электроснабжении и подаче тепла.

До этого ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор.

Александр Богомаз
Брянская область
удары
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.