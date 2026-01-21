ВСУ повредили объекты энергетики в российском регионе

Обстрелы ВСУ повредили объекты энергетики в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, у жителей трех муниципальных образований перебои с электроснабжением и подачей тепла.

В результате целенаправленного применения реактивных систем залпового огня повреждены объекты энергетики. Из-за преступных действий киевского режима у жителей трех муниципальных образований есть перебои с электроснабжением и подачей тепла, — написал он.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры, никто из мирных жителей не пострадал. Все оперативные службы выехали на место происшествия.

Гладков также писал, что без воды в Белгородской области остались почти 200 тыс. человек. Кроме того, почти полмиллиона человек остались без электричества, у такого же количества людей нет отопления — это 1920 многоквартирных домов, подчеркнул губернатор. Он добавил, что службы продолжают работу по ликвидации последствий ночного обстрела украинской армией.