16 октября 2025 в 09:51

Овсянка превращается в крутецкий пирог — десерт, который всегда получается вкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог стал для меня настоящим открытием, когда я искал полезную альтернативу традиционной выпечке. Меня поразило, как из простых и доступных продуктов получается такой нежный и ароматный десерт. Теперь это мой любимый вариант, когда хочется сладкого, но без лишних калорий.

Для основы мне нужно: 130 г овсяных хлопьев, 200 г тертых яблок, 150 г обезжиренного кефира и столовая ложка меда. Смешиваю все ингредиенты и оставляю на 10 минут, чтобы хлопья набухли. Затем выкладываю массу в форму диаметром 21 см и выпекаю при 190 °C 10 минут.

Для заливки: 250 г яблок нарезаю и прогреваю в микроволновке 3 минуты, затем пюрирую блендером. Добавляю 50 г кефира, 50 г молока, яйцо и столовую ложку меда. Тщательно перемешиваю. Выливаю заливку на подготовленную основу и выпекаю при 180 °C 20–25 минут до застывания. Даю пирогу полностью остыть перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

