24 октября 2025 в 19:19

Овощное рагу по-индийски: необычное сочетание картофеля и сладкого ананаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это индийское блюдо стало для меня настоящим открытием — картофель в пикантном карри с неожиданными сладкими нотами ананаса создает удивительную гармонию вкусов. Ароматная асафетида и свежая кинза делают блюдо по-настоящему аутентичным. Такой ужин готовится быстро, но запоминается надолго.

Готовлю я так: 400 граммов картофеля очищаю и нарезаю кубиками, 100 граммов сладкого перца — соломкой. В глубокой сковороде разогреваю растительное масло, добавляю половину чайной ложки асафетиды и щепотку смеси карри — томлю специи 30 секунд до аромата. Кладу картофель и обжариваю 5–7 минут, затем добавляю перец и 300 граммов кусочков ананаса. Солю, накрываю крышкой и тушу на среднем огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце обильно посыпаю свежей кинзой. Подаю как самостоятельное блюдо или с рисом басмати — получается сытно, ароматно и необычно.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
картофель
ананасы
Индия
рагу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
