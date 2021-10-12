Минздрав рассмотрит ужесточение наказания для пьяных водителей

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ужесточения ответственности для пьяных водителей. Это сделано в рамках поручения вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает РИА Новости.

Хуснуллин поручил Министерству внутренних дел, Минздраву и Министерству юстиции до 1 ноября представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения».

Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М. Ш. Хуснуллина, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.

До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. В случае если водитель был повторно пойман пьяным за рулём, то согласно новым ограничениям, он может лишиться возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.