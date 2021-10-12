Минздрав рассмотрит ужесточение наказания для пьяных водителей
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
14:45, 12 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ужесточения ответственности для пьяных водителей. Это сделано в рамках поручения вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. Об этом сообщает РИА Новости.
Хуснуллин поручил Министерству внутренних дел, Минздраву и Министерству юстиции до 1 ноября представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения».
Минздрав России проработает предложения в рамках поручения вице-премьера М.Ш. Хуснуллина, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.
До начала следующего месяца МВД, Минюст и Минздрав должны представить свои предложения по введению уголовной ответственности водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. В случае если водитель был повторно пойман пьяным за рулём, то согласно новым ограничениям, он может лишиться возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.