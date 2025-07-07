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07 июля 2025 в 14:46

Оторваться нереально! Лепим летние ПП-котлетки — можно есть тоннами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летние ПП-котлетки из яиц и сыра — легкое и вкусное блюдо. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты:

  • яйца вареные — 6 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • мука — 70 г;
  • яйцо сырое — 1 шт.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Вареные яйца и сыр натереть.
  2. Добавить муку, сырое яйцо, зелень и соль.
  3. Сформировать котлетки.
  4. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Подавать со свежими овощами. Легкие, сытные и очень вкусные — такие котлетки понравятся всем!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
котлеты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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