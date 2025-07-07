Оторваться нереально! Лепим летние ПП-котлетки — можно есть тоннами

Летние ПП-котлетки из яиц и сыра — легкое и вкусное блюдо. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием.
Ингредиенты:
- яйца вареные — 6 шт.;
- сыр — 100 г;
- мука — 70 г;
- яйцо сырое — 1 шт.;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Вареные яйца и сыр натереть.
- Добавить муку, сырое яйцо, зелень и соль.
- Сформировать котлетки.
- Обжарить на сковороде до золотистой корочки.
Подавать со свежими овощами. Легкие, сытные и очень вкусные — такие котлетки понравятся всем!
Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.