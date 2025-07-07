Оторваться нереально! Лепим летние ПП-котлетки — можно есть тоннами

Оторваться нереально! Лепим летние ПП-котлетки — можно есть тоннами

Летние ПП-котлетки из яиц и сыра — легкое и вкусное блюдо. Нежные внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием.

Ингредиенты:

яйца вареные — 6 шт.;

сыр — 100 г;

мука — 70 г;

яйцо сырое — 1 шт.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Вареные яйца и сыр натереть. Добавить муку, сырое яйцо, зелень и соль. Сформировать котлетки. Обжарить на сковороде до золотистой корочки.

Подавать со свежими овощами. Легкие, сытные и очень вкусные — такие котлетки понравятся всем!

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.