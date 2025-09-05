Отмываем духовку без химии — ядреный способ, который работает за 10 минут

Очистка духовки без использования агрессивной химии возможна с помощью простых натуральных средств, которые есть на каждой кухне. Этот способ не только безопасен для здоровья, но и эффективно справляется даже с застарелыми загрязнениями. Всего за 10 минут активной работы можно привести духовой шкаф в идеальное состояние без вредных паров и резких запахов.

В миске смешивают 3 столовые ложки пищевой соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Полученную массу наносят на внутренние поверхности духовки, избегая нагревательных элементов. Оставляют на 30–40 минут для воздействия. Затем распыляют уксус на обработанные поверхности — реакция с содой поможет размягчить загрязнения. Остается протереть поверхности губкой и удалить остатки средства чистой влажной тканью.

Этот метод безопасен для здоровья и окружающей среды.

