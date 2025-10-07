Так убирают настоящие профессионалы: правила мытья ламината — без разводов и порчи покрытия

Ламинат требует особого ухода. Обычная швабра оставляет разводы, а избыток воды портит покрытие. Профессионалы знают, как добиться идеального результата.

Используйте микрофибру — она впитывает грязь и не оставляет следов. Приготовьте раствор: столовая ложка уксуса на литр теплой воды (не выше 30 градусов).

Применяйте технику уборки: дважды отожмите микрофибру до едва влажного состояния. Двигайтесь вдоль рисунка панелей плавными движениями. Начните с дальнего угла, чтобы не наступать на вымытые участки.

Сделайте уборку двухэтапной: сначала протрите влажной микрофиброй, затем отполируйте сухой. Это даст зеркальный блеск.

Важные правила: убирайте пролитое сразу, используйте коврики у входа, проводите влажную уборку не чаще двух раз в неделю. Избегайте агрессивных средств и горячей воды.

