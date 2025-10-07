Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:16

Забудьте о наледи в холодильнике: безопасный способ избавиться от льда без отключения техники

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рано или поздно в морозильной камере холодильника накапливается наледь. Толстый слой льда не только уменьшает полезный объем, но и ухудшает работу прибора. Особенно актуальна эта проблема летом, когда холодильник работает на пределе.

Безопасно удалить наледь можно и без отключения холодильника. Главное — избегать опасных методов: не используйте острые предметы и кипяток.

Эффективный способ — солевой раствор. Возьмите стакан теплой воды (40–50 градусов) и две столовые ложки соли. Смочите в растворе хлопчатобумажные салфетки и приложите к льду на 20–30 минут. Соль ускоряет таяние.

Как альтернативу используйте фен на минимальном режиме с расстояния 30 см. После удаления льда обязательно протрите поверхности насухо.

Для профилактики используйте влагопоглотители, проверяйте уплотнители, не ставьте теплые продукты. Очищайте камеру не чаще раза в месяц.

Ранее сообщалось, что энергопотребление духовки неприятно удивляет заядлых хозяек. Мало кто знает, что один духовой шкаф потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников одновременно.

техника
советы
холодильники
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
