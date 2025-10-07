Забудьте о наледи в холодильнике: безопасный способ избавиться от льда без отключения техники

Забудьте о наледи в холодильнике: безопасный способ избавиться от льда без отключения техники

Рано или поздно в морозильной камере холодильника накапливается наледь. Толстый слой льда не только уменьшает полезный объем, но и ухудшает работу прибора. Особенно актуальна эта проблема летом, когда холодильник работает на пределе.

Безопасно удалить наледь можно и без отключения холодильника. Главное — избегать опасных методов: не используйте острые предметы и кипяток.

Эффективный способ — солевой раствор. Возьмите стакан теплой воды (40–50 градусов) и две столовые ложки соли. Смочите в растворе хлопчатобумажные салфетки и приложите к льду на 20–30 минут. Соль ускоряет таяние.

Как альтернативу используйте фен на минимальном режиме с расстояния 30 см. После удаления льда обязательно протрите поверхности насухо.

Для профилактики используйте влагопоглотители, проверяйте уплотнители, не ставьте теплые продукты. Очищайте камеру не чаще раза в месяц.

Ранее сообщалось, что энергопотребление духовки неприятно удивляет заядлых хозяек. Мало кто знает, что один духовой шкаф потребляет столько же энергии, сколько 65 холодильников одновременно.