Отменённый приговор Эдварду Билу устраивал пострадавшую из-за блогера в ДТП

Первоначальный приговор виновному в ДТП на Садовом кольце блогеру Эдварду Билу был обоснованным, сообщила «Газете.Ru» пострадавшая в этой аварии Мария Артёмова. Отмена же приговора возобновит юридический процесс, который затянется, считает она.

Я на заседании суда не была, был мой представитель, адвокат Князев. И мы с ним договорились, что, в принципе, нас устраивало то решение суда, которое было принято. Мы считаем его достаточно логичным, законным и обоснованным. Просто сейчас это вновь канитель новая будет, длительная, и боюсь, что затянется опять этот процесс юридический. Хотелось бы уже точку поставить в этом деле и жить дальше, — сказала Артёмова.

Она добавила, что суд не предоставил оснований для отмены приговора. Нужно дождаться определения кассационного суда, чтобы их выяснить, сообщила Артёмова.

Ранее адвокат Эдварда Била Сергей Жорин заявил, что прокуратура просила заключить блогера под стражу, так как приговор ему вынесен слишком мягкий. Дело передано на новое рассмотрение.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля 2021-го недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. В итоге блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и к трём годам запрета на вождение.