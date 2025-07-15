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15 июля 2025 в 15:22

Юрист раскрыл, что грозит жене Басты за оскорбительные высказывания в Сети

Юрист Русяев: в отношении жены Басты могут возбудить уголовное дело о клевете

Елена Вакуленко-Пинская Елена Вакуленко-Пинская Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В отношении супруги рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко) Елены Вакуленко-Пинской могут возбудить уголовное дело о клевете из-за ее высказывания в Сети в адрес беременной блогерши, выразил мнение в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, если девушка докажет ложность обвинений, это может привести к судебному разбирательству.

С юридической точки зрения высказывания Елены Вакуленко-Пинской в адрес блогерши могут иметь правовые последствия, если будут признаны нарушающими нормы о защите чести, достоинства и деловой репутации. В первую очередь стоит рассматривать нормы статьи 5.61 КоАП РФ об административной ответственности за оскорбление. Вместе с тем, если потерпевшая сочтет, что в ее адрес распространены ложные сведения, порочащие ее репутацию, она вправе инициировать производство по статье 128.1 УК РФ — клевета, — пояснил Русяев.

По его словам, если часть информации Вакуленко-Пинской подтвердится, суд может счесть это как оценочное суждение, а не клевету. Кроме того, юрист добавил, что пострадавшая сторона вправе подать гражданский иск с требованием опровержения порочащих сведений и компенсации морального вреда.

Если хотя бы часть сведений, на которые ссылается Вакуленко-Пинская, подтверждается, например, если в действительности блогерша размещала эротические материалы, пусть и в ограниченной форме, то они могут быть квалифицированы как субъективное оценочное суждение, не подпадающее под статью УК. Вдобавок блогерша вправе обратиться в суд с гражданским иском по статье 152 ГК РФ с требованием опровержения порочащих сведений и компенсации морального вреда, — резюмировал Русяев.

Ранее стало известно, что Вакуленко-Пинская раскритиковала беременную фанатку мужа, которая оставила негативный отзыв о концерте артиста в Лужниках. Супруга исполнителя прошлась по внешности девушки, ее публикациях и назвала «цифровой проституткой».

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