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В РПЦ разработают и представит Министерству просвещения проекты школьных уроков и методических рекомендаций для профилактики алкогольной зависимости среди молодежи. По задумке церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, предметы должны быть увлекательные, интересные и эффективные.

Нам нужно подготовить 8-10 уроков и методики к ним. Мы ждём от практиков, что они поделятся своими методиками. Именно рекомендации профессионалов должны стать основой практического решения. Результатом нашей встречи должна...