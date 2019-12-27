Новый международный терминал С1 в московском аэропорту Шереметьево откроется 17 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Событие запланировано на 17 января 2020 года, — говорится в сообщении.
Также уточняется, что новый терминал будет рассчитан на ежегодное обслуживание 20 млн пассажиров.
Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» с января 2020 года начнёт переводить свои международные рейсы в новый терминал C1 московского аэропорта Шереметьево. Полностью этот процесс планируют завершить в течение полугода.
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