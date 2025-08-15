Открыли для себя баклажаны бешамель — по-другому больше не готовлю



Эти баклажаны с фаршем под соусом бешамель станут вашим любимым летним блюдом! Нежные запеченные баклажаны, сочная мясная начинка и сливочный соус создают идеальную гармонию вкусов. Простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Для начинки обжарьте 100 г фарша с луком и чесноком, добавьте томатную пасту и нарезанный болгарский перец. Баклажаны разрежьте вдоль, запеките до мягкости и заполните мясной начинкой. Приготовьте соус бешамель: растопите 1 ст. л. сливочного масла, добавьте муку, затем постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.

Залейте баклажаны соусом, посыпьте тертым сыром и запекайте до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в начинку грибы или кабачки. Попробуйте — и вы будете готовить эти баклажаны все лето!

