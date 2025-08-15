Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 05:52

Открыли для себя баклажаны бешамель — по-другому больше не готовлю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти баклажаны с фаршем под соусом бешамель станут вашим любимым летним блюдом! Нежные запеченные баклажаны, сочная мясная начинка и сливочный соус создают идеальную гармонию вкусов. Простое в приготовлении, но очень эффектное блюдо подойдет как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Для начинки обжарьте 100 г фарша с луком и чесноком, добавьте томатную пасту и нарезанный болгарский перец. Баклажаны разрежьте вдоль, запеките до мягкости и заполните мясной начинкой. Приготовьте соус бешамель: растопите 1 ст. л. сливочного масла, добавьте муку, затем постепенно влейте молоко, постоянно помешивая. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.

Залейте баклажаны соусом, посыпьте тертым сыром и запекайте до золотистой корочки. Подавайте горячими, украсив свежей зеленью. Это блюдо можно разнообразить, добавляя в начинку грибы или кабачки. Попробуйте — и вы будете готовить эти баклажаны все лето!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
рецепты
соусы
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа самая распространенная схема обмана россиян
Военные ВСУ деморализованы из-за успехов российских сил
Ветеран «Зенита» раскрыл будущее Семака в случае поражения от «Спартака»
Россиянам объяснили, стоит ли продавать квартиру в 2025 году
Три медведя приблизились к палаткам на Камчатке
Мирошник назвал причину отсутствия Зеленского на саммите в Анкоридже
Кнайсль сообщила, как в ЕС отнеслись к недопуску на саммит Россия — США
Юрист предупредил россиян о ресторанных мошенниках
Минздрав уточнил состояние пострадавших при падении на ТЭЦ-2
В США предсказали, как Россия укрепит свои позиции на саммите на Аляске
Российские силы отразили атаку БПЛА на Ростовскую область
Названы главные правила цифрового детокса
Ушла от нас навсегда: что стало с русской Мерил Стрип, актрисой Васильевой
С известного российского блогера начали принудительно взыскивать штраф
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Очевидцы сообщили о взрывах на НПЗ в Сызрани после атаки дронов ВСУ
Юрист ответил, можно ли лишиться рабочего места во время декрета
«Подпись будет ничтожной»: Зеленского назвали неприемлемым для соглашений
Слоеные язычки — самый простой и быстрый рецепт к чаю
У Крымского моста образовалась гигантская пробка
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.