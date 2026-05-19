Отказалась от теста, заменив его на картошку, так выпечка в 2 раза вкуснее, проще и сытнее: готовим пиццу

Фото: D-NEWS.ru
Если вы устали возиться с дрожжевым тестом, приготовьте пиццу на картофельной основе — это в два раза вкуснее, проще и сытнее. Рецепт для тех, кто ценит время и любит экспериментировать.

Ингредиенты: картофель — 1 кг, мука — 2 ст. л. с горкой, соль и перец по вкусу, растительное масло для смазывания противня, кетчуп — 2 ст. л., майонез — 2 ст. л, колбаса — 150–200 г, помидоры — 2 шт., сыр — 150–200 г.

Способ приготовления: отварите картофель в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните его. Добавьте к пюре муку, соль и перец, перемешайте до однородности. Застелите противень пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите картофельную массу на противень и утрамбуйте. Поставьте противень в разогретую до 200°C духовку на 10–15 минут, чтобы основа слегка схватилась.

Нарежьте ветчину соломкой, помидоры — кружочками, сыр натрите на крупной терке. Достаньте противень из духовки, смажьте основу смесью кетчупа и майонеза. Выложите начинку и посыпьте сыром. Верните пиццу в духовку еще на 10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт лепешки. По ее мнению, готовить такую пиццу с легкостью можно из остатков картошки или пюре с обеда или ужина.

