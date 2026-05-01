Пиццу больше не заказываю: не нужно замешивать и раскатывать тесто — просто смешиваю ингредиенты для хрустящей основы

С этим рецептом вы легко приготовите домашнюю пиццу с хрустящей корочкой. Тягучее тесто на быстродействующих дрожжах за 30 минут не нужно ни раскатывать, ни вымешивать. Смешали ингредиенты лопаткой — и готово.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 мл теплой воды, 1 ч. л. быстродействующих дрожжей, 1 ч. л. соли, 2 ст. л. растительного масла, 3-4 ст. л. томатной пасты (или кетчупа с майонезом), 150 г ветчины, 150 г твердого сыра.

Рецепт: в миске смешайте теплую воду, дрожжи, муку, соль и масло, перемешайте ложкой до однородного тягучего теста. Накройте и оставьте на 30 минут. Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Смажьте руки маслом, переложите тесто в противень и распределите руками по форме.

Смажьте тесто томатной пастой, выложите нарезанную ветчину и щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 220 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

