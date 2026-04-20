Быстрее приготовить, чем заказать: пицца-жюльен на тонком жидком тесте

Пицца-жюльен на тонком жидком тесте — это блюдо, которое готовится быстрее, чем приедет доставка. Нежное тесто, курица с шампиньонами в сливочном соусе и тягучий сыр создают идеальное сочетание.

Для теста понадобится: 2 яйца, 200 мл молока, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 0,5 ч. л. соли. Для начинки: 300 г куриного филе, 200 г шампиньонов, 1 луковица, 150 мл сливок (20%), 150 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: смешайте все ингредиенты для теста, взбейте венчиком до однородности. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Курицу нарежьте кубиками, грибы — пластинками, лук — кубиками. На сковороде обжарьте лук, добавьте курицу и грибы, жарьте до готовности. Влейте сливки, посолите, поперчите, тушите 2–3 минуты.

Выложите начинку на тесто, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Общество
рецепты
пиццы
выпечка
Дарья Иванова
